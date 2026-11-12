दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल और बेटी की हत्या की धमकी, 7 करोड़ मांगी रंगदारी; मोहाली में FIR

जागरण संवाददाता, मोहाली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देकर सात करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है।

खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताने वाले एक व्यक्ति ने दिल्ली के तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह को फोन कर धमकी दी। आरोपी ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर भी सात करोड़ रुपये मांगे। रुपये न देने पर केजरीवाल और उनकी बेटी की हत्या करने की धमकी दी गई। विधायक की शिकायत पर मोहाली के साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विधायक जरनैल सिंह ने 6 नवंबर को मोहाली के एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि उनके निजी मोबाइल नंबर पर आरोपित का फोन आया था। इसके बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश भी भेजा गया। आरोपित के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर ‘एच’ नाम दिखाई दे रहा था। फोन करने वाले ने खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए कहा कि केजरीवाल को सात करोड़ रुपये देने के लिए कह दो, नहीं तो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा।

आरोपी ने फोन के साथ लिखित संदेश में भी रंगदारी की मांग दोहराई। विधायक ने पुलिस को बताया कि उन्हें माध्यम बनाकर केजरीवाल तक फिरौती की मांग और हत्या की धमकी पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मोबाइल लोकेशन और फोन विवरण खंगालने की मांग पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आपराधिक धमकी, रंगदारी और आईटी एक्ट के तहत अपराध का पाया गया। इसके बाद बीएनएस की धारा 308(4), 351(2), 351(3), 351(4), 111(2) और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत केस दर्ज किया गया। जांच साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है।