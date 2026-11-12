AAP उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज! भगवंत मान पहुंचे दिल्ली, PAC बैठक में 6 मंत्रियों के टिकट पर फैसला संभव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में जुट गई है। इस सिलसिले में रणनीति तैयार करने और नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की एक अहम बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है। अनुमान है कि आज इस बैठक के बाद दूसरी सूची जारी हो सकती है।

बैठक में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की इस दूसरी सूची में 15 से 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। सबसे ज्यादा नजरें सरकार के 6 मंत्रियों की सीटों पर टिकी हैं, जिनके टिकट और विधानसभा क्षेत्रों पर फैसला होना बाकी है।