पंजाब चुनाव 2027: संसद से फिर वापसी... AAP ने गुरमीत मीत हेयर पर फिर जताया भरोसा; बरनाला से मिला टिकट

जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब विधानसभा 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची को जारी कर दिया है। पंजाब की बरनाला सीट से 2022 में विधायक और उसके बाद मंत्री रह चुके गुरमीत सिंह मीत हेयर को टिकट दी है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरमीत सिंह मीत हेयर के संगरूर से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके बाद हुए 2024 के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लों (काला ढिल्लों) ने 28,254 वोट हासिल कर इस सीट से जीत दर्ज की।