पंजाब लोकल बॉडी चुनाव: पटियाला समेत 3 निकायों के 52 वार्डों में 28 नवंबर को मतदान, कल से नामांकन शुरू

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने पटियाला नगर निगम सहित तीन स्थानीय निकायों के कुल 52 वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत पटियाला नगर निगम के 30 वार्डों, बाघापुराना नगर काउंसिल के 15 वार्डों और धर्मकोट नगर काउंसिल के सात वार्डों में 28 नवंबर को मतदान होगा।

मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 13 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चलेगी। 14 नवंबर को बैंक अवकाश, 15 नवंबर को रविवार और 16 नवंबर को राजपत्रित अवकाश होने के कारण इन तीन दिनों में नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

उम्मीदवारों के लिए 6 लाख रुपये खर्च सीमा चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित की है। नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम चार लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि दो नगर काउंसिल के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 2.30 लाख रुपये तय की गई है। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित हलफनामा देना अनिवार्य होगा।

राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को संबंधित पार्टी का अधिकृत पत्र भी जमा करवाना होगा। उम्मीदवारों की केवाईसी संबंधी जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है।