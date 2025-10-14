IPS पूर्ण कुमार की आत्महत्या से रोपड़ में आक्रोश, 15 अक्टूबर को डीसी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन का एलान

संवाद सहयोगी, रूपनगर। हरियाणा सरकार के सीनियर पुलिस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के संदिग्ध खुदकुशी मामले को लेकर लोगों में रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस रोष की चिंगारी अब रूपनगर तक भी पहुंच गई है। सीनियर पुलिस अधिकारी के खुदकुशी मामले को लेकर रूपनगर में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता गुरु रविदास धार्मिक सभा के अध्यक्ष जत्थेदार भाग सिंह तथा बाबा साहेब अंबेडकर जागृति मंच के चेयरमैन बनवारी लाल मट्टू की संयुक्त अध्यक्षता में हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके बोलते भाग सिंह ने कहा कि जिस आजाद देश में उच्च पुलिस अफसर खुदकुशी करने लगें तो आम आदमी की क्या दशा होगी उसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बनवारी लाल मट्टू ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान को सही ढंग से लागू करना तो दूर आज की मनुवादी सरकारें संविधान की समझ से पके भटक रही हैं।

बाबू कांशी राम यादगारी मिशन सोसायटी जिला रूपनगर के जगदीश सिंह ने इस घटना की जोरदार शब्दों में निंदा करते हुए उन अफसरों के खिलाफ मामले दर्ज करने की मांग उठाई है जिनके नाम सुसाइड नोट में दर्ज हैं। इस मौके रिटायर्ड प्रिंसिपल गुरमुख सिंह ने भी पुलिस अधिकारी के खुदकुशी मामले की निंदा करते हुए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

इस बैठक में शामिल बसपा नेता एडवोकेट चरणजीत सिंह घई सहित कामरेड सुखदेव सिंह सुरतापुर, वारिस पंजाब के प्रवक्ता दलजीत सिंह सोढी, बसपा नेता अजीत सिंह भैणी, सीपीआइएम नेता कामरेड गुरदेव सिंह बागी, बाबा साहेब अंबेडकर जागृति मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार बग्गन आदि ने भी संबोधित करते हुए मिलकर फैसला लिया कि 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे डीसी दफ्तर एवं लघु सचिवालय के सामने धरना लगाते हुए जहां रोष प्रदर्शन किया जाएगा।