Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के घर पहुंचे गुरिंदर सिंह ढिल्लों, रूपनगर में सत्संग घरों का दौरा भी किया

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को रूपनगर जिले के तीन सत्संग घरों में सत्संग किया। इस दौरान वे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के गांव गंभीरपुर स्थित निवास पर भी गए और उनसे भेंट की। डेरा प्रमुख भनाम दड़ौली और अगमपुर स्थित सत्संग घरों में शामिल हुए जहाँ हजारों अनुयायी उपस्थित थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने रूपनगर में सत्संग घरों का दौरा किया।

    अजय अग्निहोत्री, रूपनगर। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों मंगलवार करीब एक घंटा जिला रूपनगर के तीन सत्संग घरों में हुए सत्संग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान वो कैबिनेट मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब के विधायक हरजोत सिंह बैंस के गांव गंभीरपुर में स्थित निवास स्थान पर भी गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां वो दस मिनट ही रुके। बैंस और उनके परिवार के साथ भेंट की। डेरा प्रमुख सुबह 8.55 बजे थाना नंगल के अंतर्गत पड़ते राधा स्वामी सत्संग घर भनाम में पहुंचे। इसके बाद वो नंगल थाना के ही गांव दड़ौली स्थित डेरा राधा स्वामी डेरा में सत्संग में शामिल हुए।

    सुबह 9:35 मिनट पर डेरा प्रमुख कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस को उनके गंभीरपुर स्थित निवास पर मिले। कैबिनेट मंत्री के साथ मुलाकात की और मंत्री बैंस के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। फिर डेरा प्रमुख सुबह 9.55 बजे पुलिस थाना आनंदपुर साहिब के गांव अगमपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर पहुंचे और वहां सत्संग में शामिल हुए।

    तीनों सत्संग घरों में से प्रत्येक में डेरा प्रमुख की शिरकत के मौके पर हजारों की तादात में अनुयायी मौजूद थे। अगमपुर में सबसे ज्यादा अनुयायियों की उपस्थिति थी। डेरा प्रमुख कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने डेरों में पहुंचे। वो मर्सिडीज कार में सवार रहे। अगमपुर में हेलीपेड से अपनी अगली मंजिल के लिए डेरा प्रमुख दस बजकर तीन मिनट पर हेलीकॉप्टर के जरिये चले गए।