कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के घर पहुंचे गुरिंदर सिंह ढिल्लों, रूपनगर में सत्संग घरों का दौरा भी किया

अजय अग्निहोत्री, रूपनगर। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों मंगलवार करीब एक घंटा जिला रूपनगर के तीन सत्संग घरों में हुए सत्संग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान वो कैबिनेट मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब के विधायक हरजोत सिंह बैंस के गांव गंभीरपुर में स्थित निवास स्थान पर भी गए।

वहां वो दस मिनट ही रुके। बैंस और उनके परिवार के साथ भेंट की। डेरा प्रमुख सुबह 8.55 बजे थाना नंगल के अंतर्गत पड़ते राधा स्वामी सत्संग घर भनाम में पहुंचे। इसके बाद वो नंगल थाना के ही गांव दड़ौली स्थित डेरा राधा स्वामी डेरा में सत्संग में शामिल हुए।

सुबह 9:35 मिनट पर डेरा प्रमुख कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस को उनके गंभीरपुर स्थित निवास पर मिले। कैबिनेट मंत्री के साथ मुलाकात की और मंत्री बैंस के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। फिर डेरा प्रमुख सुबह 9.55 बजे पुलिस थाना आनंदपुर साहिब के गांव अगमपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर पहुंचे और वहां सत्संग में शामिल हुए।