रूपनगर के चनालो गांव में छठ पूजा का भव्य उत्सव, लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर बांटी खुशियां

संवाद सहयोगी, रूपनगर। गांव चनालो में छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन गौरी शंकर शर्मा और रमेश लाल ने किया।

धार्मिक समारोह में समाजसेवी कपिल मोहन अग्रवाल, संजू चौधरी और सुनील मनकोटिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर गांव के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।