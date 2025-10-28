रूपनगर के चनालो गांव में छठ पूजा का भव्य उत्सव, लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर बांटी खुशियां
रूपनगर के गांव चनालो में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गौरी शंकर शर्मा और रमेश लाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। समाजसेवी कपिल मोहन अग्रवाल, संजू चौधरी और सुनील मनकोटिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं। गांव के कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
