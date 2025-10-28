Language
    रूपनगर के चनालो गांव में छठ पूजा का भव्य उत्सव, लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर बांटी खुशियां

    By Arun Kumar Puri Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    रूपनगर के गांव चनालो में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गौरी शंकर शर्मा और रमेश लाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। समाजसेवी कपिल मोहन अग्रवाल, संजू चौधरी और सुनील मनकोटिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं। गांव के कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

    गांव चनालो में छठ पूजा का पर्व श्रद्धा से मनाया (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, रूपनगर। गांव चनालो में छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन गौरी शंकर शर्मा और रमेश लाल ने किया।

    धार्मिक समारोह में समाजसेवी कपिल मोहन अग्रवाल, संजू चौधरी और सुनील मनकोटिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर गांव के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

