    Patiala News: पंजाब यूनिवर्सिटी गेट पर स्कॉर्पियो सवार युवक ने चलाई गोली, जांच शुरू

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:44 AM (IST)

    पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर शुक्रवार देर रात एक स्कॉर्पियो चालक ने गोली चला दी और गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। छात्रों के अनुसार वह युवक कई दिनों से गेट के पास चक्कर लगा रहा था और उसने पहले भी झगड़ा करने की कोशिश की थी। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पंजाब यूनिवर्सिटी रे गेट पर युवक ने चलाई गोली

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर शुक्रवार देर रात स्कॉर्पियो चालक ने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद आरोपित गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अर्बन एस्टेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

    मौके पर मौजूद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो सवार एक युवक पिछले कई दिनों से शाम के समय यूनिवर्सिटी गेट के पास चक्कर लगा रहा था। बीते दिन भी उसने कुछ छात्रों से झगड़ा करने की कोशिश की थी और खुद को पुलिस कर्मचारी बताया था।

    छात्रों के अनुसार, शुक्रवार रात वह युवक फिर से स्कॉर्पियो लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा और वहां खड़े कुछ छात्रों से उलझ पड़ा। देखते ही देखते उसने गोली चला दी। जब आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे तो आरोपित स्कार्पियो गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।