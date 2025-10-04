Patiala News: पंजाब यूनिवर्सिटी गेट पर स्कॉर्पियो सवार युवक ने चलाई गोली, जांच शुरू

पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर शुक्रवार देर रात एक स्कॉर्पियो चालक ने गोली चला दी और गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। छात्रों के अनुसार वह युवक कई दिनों से गेट के पास चक्कर लगा रहा था और उसने पहले भी झगड़ा करने की कोशिश की थी। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर शुक्रवार देर रात स्कॉर्पियो चालक ने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद आरोपित गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अर्बन एस्टेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मौके पर मौजूद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो सवार एक युवक पिछले कई दिनों से शाम के समय यूनिवर्सिटी गेट के पास चक्कर लगा रहा था। बीते दिन भी उसने कुछ छात्रों से झगड़ा करने की कोशिश की थी और खुद को पुलिस कर्मचारी बताया था।