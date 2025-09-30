पीड़ितों ने रोया दुखड़ा, पटियाला निवासी नवदीप कौर और गैंग ने करोड़ों रुपये ठगे, पुलिस जांच में खुलेगा राज

चंडीगढ़ में पीड़ितों ने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवदीप कौर और उसके गैंग पर साइबर ठगी का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि इस गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से गृहणियों को निवेश के लिए फंसाया और करोड़ों रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने पुलिस से एआईटी गठित करने केस दर्ज करने और संपत्तियां सीज करने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। निवेश के नाम ठगी का शिकार हुए लोग मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने पटियाला निवासी नवदीप कौर उर्फ निशा रानी और उसके गैंग पर साइबर ठगी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाए हैं। डीजीपी ने डीजीपी ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इन्क्वारी मार्क कर दी है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-9 स्थित पंजाब पुलिस मुख्यालय के पास 16 से अधिक पीड़ित एकजुट हुए। उन्होंने बताया कि असली नाम निशा रानी, पर खुद को नवदीप कौर बताकर पहचान छिपाई। नवदीप कौर और उसके गैंग ने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, वॉट्सएप) के जरिये निवेश के लिए फंसाया। खासकर गृहणियों को झांसे में लिया। शुरुआत में छोटे-छोटे रिटर्न देकर भरोसा जीता। बाद में करोड़ों रुपये हड़प लिए। ठगे गए पैसों से लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रॉपर्टी और गाड़ियां खरीदी।

पीड़ितों ने मांग की है कि इस मामले जांच के लिए विशेष जांच दल (एआईटी) गठित की जाए। ठगी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और ठगी से खरीदी गई संपत्तियां और बैंक खाते सीज किए जाएं। पीड़ितों ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं की तो यह गैंग और लोगों को बर्बाद कर सकता है।