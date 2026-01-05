पटियाला श्मशानघाट में सनसनी, दो लोगों की अस्थियां और खोपड़ी गायब; तंत्र-मंत्र की आशंका

सुनील कुमार ने यह भी बताया कि वहां तैनात चौकीदार से पूछताछ के दौरान उन्हें जानकारी मिली है कि पिछले दो दिनों से रात करीब 12 बजे कुछ संदिग्ध लोग वहां देखे जा रहे थे। उन्होंने आशंका जताई कि संभवत वही लोग अस्थियां उठा रहे थे। इसी बीच, श्मशानघाट में मौजूद एक अन्य परिवार ने भी आरोप लगाया कि अस्थियां चुनते समय उन्हें पता चला कि उनके परिजन की खोपड़ी गायब है। इसके बाद दोनों परिवारों ने कहा कि हड्डियों और खोपड़ी का गायब होना किसी तांत्रिक विद्या या अवैध गतिविधि से जुड़ा हो सकता है।



दूसरी ओर जांच करने पर पता चला कि इस श्मशान घाट में निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी सिस्टम में भी खामियां है। चितास्थलों के आसपास अधिकतर कैमरे जहां खराब पाए गए हैं वहीं इस श्मशान घाट परिसर के भीतर जो कैमरा वर्किंग कंडीशन में है, वह चितास्थलों से दूर है और उसके फुटेज यह मामला क्लियर करने के लिए पर्याप्त नहीं।



गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वीर जी दियां मड़िया में एक परिवार की तरफ से दूसरे परिवार से संबंधी मृत व्यक्ति की अस्थियां एकत्र कर ली गई थी। जिसके बाद जब दूसरा परिवार मौके पर पहुंचा तो विवाद खड़ा हाे गया था।



इस संबंध में जांच कर रहे थाना कोतवाली पटियाला के एएसआई मंगत सिंह ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और यदि किसी भी तरह की अवैध या आपराधिक गतिविधि सामने आती है, तो आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



मेयर कुंदन गोगिया ने कहा कि श्मशानघाट में स्टाफ तैनात है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। अगर इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या मिली भगत पाई गई तो आरोपितों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।