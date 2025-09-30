पटियाला में दुखद हादसा, पुलिस लाइन में तैनात एसआई की गोली लगने से मौत

जागरण संवाददाता, पटियाला। पुलिस लाइन पटियाला में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की अचानक गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय एसआई कुलवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी शेरपुर, जिला संगरूर के रूप में हुई है।

मृतक कुलवंत सिंह पुलिस लाइन में ड्यूटी पर थे और रविवार को जब वह ड्यूटी खत्म करके शाम को हथियार जमा करवाने गए तो अचानक गोली चलने से उनकी मौत हो गई।

जानकारी देते हुए मृतक एसआई कुलवंत सिंह के चाचा रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि कुलवंत सिंह का कुछ महीने पहले ही बरनाला जिले से तबादला हुआ था।

यहां पुलिस लाइन क्वार्टर में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहे थे। रविवार को वह हरमेल सिंह टोहड़ा के भोग में वीआइपी ड्यूटी पर थे और शाम को जब वह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आए और हथियार जमा करवाने गए तो उनकी उंगली से अचानक ट्रिगर दब गया, जिससे गोली उनकी गर्दन में लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई।