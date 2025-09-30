Language
    पटियाला में दुखद हादसा, पुलिस लाइन में तैनात एसआई की गोली लगने से मौत

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:21 PM (IST)

    पटियाला पुलिस लाइन में तैनात सब-इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। वह हथियार जमा कराने गए थे तभी गलती से ट्रिगर दब गया। कुछ महीने पहले ही उनका तबादला हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।

    पुलिस लाइन में तैनात एसआई की गोली लगने से मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पुलिस लाइन पटियाला में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की अचानक गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय एसआई कुलवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी शेरपुर, जिला संगरूर के रूप में हुई है।

    मृतक कुलवंत सिंह पुलिस लाइन में ड्यूटी पर थे और रविवार को जब वह ड्यूटी खत्म करके शाम को हथियार जमा करवाने गए तो अचानक गोली चलने से उनकी मौत हो गई।

    जानकारी देते हुए मृतक एसआई कुलवंत सिंह के चाचा रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि कुलवंत सिंह का कुछ महीने पहले ही बरनाला जिले से तबादला हुआ था।

    यहां पुलिस लाइन क्वार्टर में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहे थे। रविवार को वह हरमेल सिंह टोहड़ा के भोग में वीआइपी ड्यूटी पर थे और शाम को जब वह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आए और हथियार जमा करवाने गए तो उनकी उंगली से अचानक ट्रिगर दब गया, जिससे गोली उनकी गर्दन में लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

    इस संबंध में थाना त्रिपड़ी के जांच अधिकारी एएसआई राजिंदर कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पुलिस कर्मचारी की गोली लगने से मौत हो गई है, जिस संबंधी शव को सरकारी राजिंदरा अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया, जहां पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर कार्रवाई कर शव वारिसों को सौंप दिया गया।