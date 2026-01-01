Language
    रिटायर्ड IG चहल को ठगने वालों ने मजदूरों के नाम पर लिए थे सिम, 10 स्मार्टफोन और 400 सिमकार्ड जब्त

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:41 PM (IST)

    पटियाला पुलिस ने रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल से 8.10 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई की है। ठगों ने मजदूरों के नाम पर सिम कार्ड लेकर धोख ...और पढ़ें

    Hero Image

    रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल से आठ करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वालों ने मजदूरों के नाम पर सिम कार्ड लेकर इन्हें इकट्ठा किया हुआ था। पटियाला पुलिस की टीम ने लोकल पुलिस थाने की टीम के साथ मिलकर दो लोगों को काबू कर 400 सिम कार्ड कब्जे में लिए हैं और सिम कार्ड की रिकवरी की कार्यवाही अभी जारी है।

    मौके से दस स्मार्टफोन मिले हैं, जो वर्किंग हालत में थे। इसके अलावा अन्य फोन बंद पड़े थे। इन मोबाइल फोन की वेरीफिकेशन जारी है। अभी पुलिस टीम को पटियाला वापिस लौटने में दो से तीन दिन लगेंगे। बता दें कि साइबर ठगी का शिकार होने के बाद मानसिक रूप से परेशान चल रहे रिटायर्ड आईजी चहल ने 22 दिसंबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की थी।

    खुदकुशी करने से पहले उन्होंने 12 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, जिसे डीजीपी गौरव यादव व अपने सीनियर पुलिस अधिकारी दोस्तों को भेज दिया था। सीनियर पुलिस अधिकारियों के जरिए पटियाला पुलिस को सूचना मिली तो थाना अर्बन एस्टेट प्रभारी गुरप्रीत समराओ ने दीवार फांद आईजी को जख्मी हालत में रेस्कयू करते हुए नजदीक अस्पताल में दाखिल करवा दिया था।

    घटना के बाद सातवें दिन रिटायर्ड आईजी चहल ने खुद की वीडियो जारी कर तंदरूस्त होने की जानकारी सांझा की है। वहीं पटियाला पुलिस इस मामले में अब तक सवा तीन करोड़ रुपये की राशि फ्रीज करवा चुकी है और दस से अधिक बैंक खातों को अभी भी टेक्निकल टीम खंगाल रही है।