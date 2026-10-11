पटियाला में दिल दहला देने वाली वारदात, पोते की गर्दन पर दातर रखकर दादा से लूटे मोबाइल और नकदी, आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला जिले के सनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नूर खेड़ियां में एक मासूम को जान से मारने की धमकी देकर बुजुर्ग दादा को लूट लिया गया। बदमाशों ने एक बुजुर्ग को रास्ते में रोका। उनके चार साल के पोते को जबरन छीन लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता बुजुर्ग अपने चार वर्षीय मासूम पोते के साथ स्कूटी पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे। जब वे गांव नूर खेड़ियां के पास पहुंचे, तो रास्ते में बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने पहले तो बुजुर्ग से बातचीत करने और रास्ता पूछने का नाटक किया, ताकि बुजुर्ग को किसी भी तरह का शक न हो।