पूर्व CM के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को नहीं मिली पैरोल, पंजाब-हरियाणा HC में सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे जिला फतेहगढ़ साहिब के अधीन आने वाले गांव हवारा के रहने वाले भाई जगतार सिंह हवारा ने अपनी बीमार माता से मिलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर, 2026 तक के लिए मुल्तवी (स्थगित) कर दी है। बीमार मां लिए 1 दिन की पैरोल मे सहमत हुए जगतार दिल्ली की जेल में बंद जगतार सिंह हवारा अपनी बुजुर्ग और अस्वस्थ माता की खराब सेहत को देखते हुए परिवार और कौमी इंसाफ मोर्चा की अपील पर एक दिन की कस्टडी पैरोल पर सहमत हो गए हैं।

सीएम मान ने भी की थी पैरोल की सिफारिश इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उनकी माता से मुलाकात के लिए मानवीय आधार पर पैरोल दिए जाने की सिफारिश की थी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यात्रा संबंधी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।