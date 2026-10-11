पूर्व CM के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को नहीं मिली पैरोल, पंजाब-हरियाणा HC में सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा की बीमार मां से मिलने की पैरोल याचिका ...और पढ़ें
HighLights
जगतार हवारा की पैरोल याचिका पर सुनवाई स्थगित
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर, 2026 को
बीमार मां से मिलने की अपील पर टला फैसला
दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे जिला फतेहगढ़ साहिब के अधीन आने वाले गांव हवारा के रहने वाले भाई जगतार सिंह हवारा ने अपनी बीमार माता से मिलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर, 2026 तक के लिए मुल्तवी (स्थगित) कर दी है।
बीमार मां लिए 1 दिन की पैरोल मे सहमत हुए जगतार
दिल्ली की जेल में बंद जगतार सिंह हवारा अपनी बुजुर्ग और अस्वस्थ माता की खराब सेहत को देखते हुए परिवार और कौमी इंसाफ मोर्चा की अपील पर एक दिन की कस्टडी पैरोल पर सहमत हो गए हैं।
सीएम मान ने भी की थी पैरोल की सिफारिश
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उनकी माता से मुलाकात के लिए मानवीय आधार पर पैरोल दिए जाने की सिफारिश की थी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यात्रा संबंधी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि अभी औपचारिक और लिखित आदेश आना बाकी है, लेकिन हाईकोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया और आगामी 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही इस संबंध में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
लुधियाना जिले के हलवारा एयरपोर्ट पर लाया जाना था
सूत्रों के अनुसार आज जाने जगतार सिंह हवारा को दिल्ली से जहाज से लुधियाना जिले के हलवारा एयरपोर्ट पर लाया जाना था जिसके बाद एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में कारों के काफिले में गांव हमारा पहुंचन लेकिन अब है 28 के बाद ही गांव में पहुंचेंगे जिसको लेकर गांव निवासियों की आंखें भी इस मामले पर टिकी हुई है में।
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