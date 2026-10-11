गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस की एंट्री पर मचा बवाल, CM मान ने की निंदा; अकाली दल की चुप्पी पर भी उठे सवाल
दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस के प्रवेश पर पंजाब में सियासी घमासान मच गया है। आप ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है।
HighLights
दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रवेश किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की।
आम आदमी पार्टी ने अकाली दल की चुप्पी पर सवाल उठाए।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में पुलिस के प्रवेश को लेकर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भाजपा को घेरा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।
वहीं, आप के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मामले में हस्तक्षेप करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने की अपील की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इतिहास गवाह है कि गुरु का घर हमेशा जरूरतमंदों को शरण देता आया है। यदि प्रदर्शन करने वाले युवा गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे थे, तो गुरुघर की परंपरा के अनुसार सेवादार उन्हें शरण देते।
उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने नंगे सिर और जूते पहनकर गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश किया, जिससे गुरुघर की मर्यादा को ठेस पहुंची है। मान ने कहा कि सिख कौम इस कथित अपमानजनक कार्रवाई को कभी माफ नहीं करेगी।
यह भी पढ़ें- पूर्व CM के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को नहीं मिली पैरोल, पंजाब-हरियाणा HC में सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित
बलतेज पन्नू ने उठाए कार्रवाई पर सवाल
आप के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुरुद्वारा साहिब में किसी के भी आने और ठहरने पर सवाल नहीं होना चाहिए। यदि कुछ लोग वहां ठहरे हुए थे, तो वे कौन से अपराधी या आतंकवादी थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को इस तरह अंदर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
पन्नू ने सवाल उठाया कि कार्रवाई के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है और पुलिस को किसी भी कार्रवाई के दौरान इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित अलग-अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
अमित शाह से जवाब मांगने की अपील
बलतेज पन्नू ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से विनम्र अपील की कि वे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करें। उन्होंने कहा कि सिख कौम की सर्वोच्च संस्था के जत्थेदार को यह जवाब मांगना चाहिए कि गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस को प्रवेश करने की जरूरत क्यों पड़ी और जूते पहनकर अंदर जाने की क्या वजह थी।
यह भी पढ़ें- पंजाब कांग्रेस में नए युग की शुरुआत! परगट सिंह की ताजपोशी आज, पायलट की मौजूदगी में लेंगे चार्ज
अकाली दल की चुप्पी पर भी उठाए सवाल
आप ने इस मामले में शिरोमणि अकाली दल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि भाजपा के साथ गठबंधन के कारण अकाली दल इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहा है। आप ने मांग की कि गुरुद्वारा साहिब में पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार जवाब दे और यह स्पष्ट करे कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी।
यह भी पढ़ें- संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर बच्चों ने पहना 'लंगूर का बाना', अमृतसर में अनोखा मेला शुरू