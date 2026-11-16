फिरौती न देने पर पटियाला में चली गोलियां, कार सवार पर 3 हमलावरों ने किया हमला, युवक ने की जवाबी फायरिंग

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला शहर के भीड़भाड़ वाले सफाबादी गेट इलाके में दिनदहाड़े तीन हमलावरों ने कार सवार युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। अचानक हुए हमले के बाद कार सवारों ने भी लाइसेंसी हथियार से जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से गोलियां चलती देख हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

कार सवार सुखविंदर सिंह उर्फ गागू ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ घर की गली के बाहर कार में बैठा था और कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाकर खड़े तीन युवकों ने उनकी कार को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अपनी और साथियों की जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपना लाइसेंसी हथियार निकालकर जवाबी गोलियां चलाईं। इसके बाद हमलावर अपने हथियारों सहित मौके से फरार हो गए।