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गुरदासपुर में पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, गोली लगने की आशंका

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Mon, 16 Nov 2026 10:57 AM (IST)

गुरदासपुर के मानकौर बाईपास के पास पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है।

पंजाब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल था विनोद कुमार (फाइल फोटो)

पंजाब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल था विनोद कुमार (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार का शव संदिग्ध हालत में मिला

  2. परिवार ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने की आशंका जताई

  3. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर के गांव मानकौर बाईपास के नजदीक पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिवार के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार को गोली मारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

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