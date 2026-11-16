गुरदासपुर में पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, गोली लगने की आशंका

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर के गांव मानकौर बाईपास के नजदीक पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिवार के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने हेड कॉन्स्टेबल विनोद कुमार को गोली मारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।