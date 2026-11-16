पठानकोट से गनपॉइंट पर XUV कार लूटी, आतंकी साजिश की आशंका के बीच पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस अलर्ट पर
पठानकोट के डाउनटाउन इलाके से गनपॉइंट पर सफेद महिंद्रा XUV500 लूटी गई। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए पंजाब ...और पढ़ें
HighLights
पठानकोट में गनपॉइंट पर महिंद्रा XUV500 कार लूटी गई।
पंजाब-जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर।
लूटी गई कार के आतंकी वारदात में इस्तेमाल की आशंका।
जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर स्थित पठानकोट शहर के डाउनटाउन इलाके से गनपॉइंट पर एक XUV कार लूटने की घटना सामने आई है। घटना के बाद खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बल अलर्ट पर आ गए हैं। पूरे इलाके में हाई-अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद कार लेकर फरार हो गए।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। दोनों राज्यों के इंटर-स्टेट बॉर्डर और नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को सबसे बड़ा अंदेशा यह है कि लूटी गई इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी वारदात या हमले में किया जा सकता है।
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पंजाब में रजिस्टर्ड है कार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लूटी गई कार सफेद रंग की महिंद्रा XUV500 है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर PB35AA-9902 है, जो बमियाल सेंटर का है। घटना रात तकरीबन 11 बजे घटी। जिसके बाद से ही पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
एसएसपी पठानकोट मनप्रीत सिंह के अनुसार, कार को लूटने के बाद हमलावर फरार हो गए। ड्राइवर को किडनैप नहीं किया गया है। ये कहना अभी सही नहीं है कि लूट की वारदता के बाद लुटेरे जम्मू-कश्मीर की तरफ भागे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
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पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू ने जारी हुई चेतावनी
पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक, हथियारों से लैस अज्ञात हमलावरों ने गनपॉइंट पर कार चालक का अपहरण कर लिया और उसे गाड़ी सहित डाउनटाउन पठानकोट से कठुआ दिशा की तरफ ले गए।
अलर्ट के बाद पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा इकाइयों और सीमावर्ती नाकों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नाकों पर हर वाहन की जांच की जा रही है।पुलिस हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि लुटेरों का कोई सुराग मिल सके।,
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