पठानकोट से गनपॉइंट पर XUV कार लूटी, आतंकी साजिश की आशंका के बीच पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस अलर्ट पर

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर स्थित पठानकोट शहर के डाउनटाउन इलाके से गनपॉइंट पर एक XUV कार लूटने की घटना सामने आई है। घटना के बाद खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बल अलर्ट पर आ गए हैं। पूरे इलाके में हाई-अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद कार लेकर फरार हो गए।

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। दोनों राज्यों के इंटर-स्टेट बॉर्डर और नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को सबसे बड़ा अंदेशा यह है कि लूटी गई इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी वारदात या हमले में किया जा सकता है।

एसएसपी पठानकोट मनप्रीत सिंह के अनुसार, कार को लूटने के बाद हमलावर फरार हो गए। ड्राइवर को किडनैप नहीं किया गया है। ये कहना अभी सही नहीं है कि लूट की वारदता के बाद लुटेरे जम्मू-कश्मीर की तरफ भागे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।