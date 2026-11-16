लव, ड्रग्स और पाकिस्तानी कनेक्शन... कैसे श्रीगंगानगर रेल ट्रैक ब्लास्ट की मास्टरमाइंड बनी पंजाब की महकप्रीत कौर?

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। Sri Ganganagar rail track blast: राजस्थान के श्रीगंगानगर में तीन नवंबर को रेल ट्रैक पर हुए बम धमाके के तार पंजाब के सीमावर्ती गांवों से जुड़े हैं।

पाकिस्तानी हैंडलरों ने प्रेमजाल और आर्थिक मदद के जरिए गुरदासपुर की युवती महकप्रीत कौर को अपने प्रभाव में लेकर धमाका करवाया। राजस्थान पुलिस ने महकप्रीत के अलावा उसके साथी दविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया है।

दोनों थाना कलानौर के तहत आने वाले गांव दोस्तपुर और चौड़ां कलां के रहने वाले हैं। आरोपितों से दो पिस्तौल (9 एमएम और 30 बोर) तथा 40 कारतूस भी बरामद हुए हैं। श्रीगंगानगर (Rajasthan rail track blast) जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेल मार्ग पर तीन नवंबर को गांव 50 जीबी के निकट धमाका हुआ था।

जांच में पंजाब के सीमावर्ती गांवों से जुड़े संदिग्धों के बारे में जानकारी मिलने पर राजस्थान पुलिस की टीम गुरदासपुर पहुंची। एडीजीपी दिनेश एनएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नितिन चौधरी के नेतृत्व में टीम ने पुलिस चौकी दोस्तपुर के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया।

तीसरी बार के प्रयास में किया धमाका गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य के अनुसार, दोनों आरोपित तीन बार राजस्थान गए थे। पहली बार छह अक्टूबर को उन्हें धमाके के लिए जरूरी सामान नहीं मिला और 12 अक्टूबर को वे मकसद में सफल नहीं हुए।

वह महकप्रीत से शादी करने की बात कहता था। वह एक नवंबर को घर से यह कहकर निकला था कि दोस्त के इंटरव्यू के सिलसिले में दिल्ली जा रहा है। फिर करीब पांच दिन बाद लौटा। वह महकप्रीत को एक लाख रुपये देने की बात भी करता था। महकप्रीत के पिता तिरलोक सिंह और मां सरबजीत कौर ने बताया कि बेटी अक्सर घर से कई-कई दिन गायब रहती थी और परिवार को भी कुछ नहीं बताती थी।