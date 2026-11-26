डिजिटल डेस्क, पटियाला। पंजाब में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है, लेकिन एक तरफ धुंध तो दूसरी तरफ प्रदूषण ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार कल, शुक्रवार, राज्य के 12 जिलों में धुंध का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

वहीं दूसरी तरफ, केंद्रीय प्रदूशण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वीरवार, 26 नवंबर 2026, के जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब की आबो-हवा बिगढ़ती जा रही है। राज्य के तीन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 पार बना हुआ है, जबकि चार प्रमुख शहरों में AQI 100 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। एक मात्र रूपनगर जिला सामान्य स्थिति में है।