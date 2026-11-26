रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में गुरदासपुर के श्री हरगोबिंदपुर में जन्मे महान चित्रकार सरदार सोभा सिंह की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। भारतीय कला जगत में उनके योगदान और सिख इतिहास को चित्रकला के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने इसे देश की ओर से महान चित्रकार को दी गई राष्ट्रीय श्रद्धांजलि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है।

तरलोचन सिंह ने बताया कि उन्होंने 30 मई 2026 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरदार सोभा सिंह की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर स्मारक सिक्का जारी करने की मांग की थी। उनका कहना था कि सरदार सोभा सिंह ने अपनी कला के माध्यम से देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।