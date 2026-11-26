डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं के लिए पंजाब की टीमों का चयन दो दिसंबर को किया जाएगा। पंजाब खेल विभाग की ओर से एथलेटिक्स, लॉन टेनिस और हॉकी के पुरुष एवं महिला वर्ग में राज्य की टीमों के चयन के लिए अलग-अलग स्थानों पर चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे।

इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विभागों के पात्र सरकारी कर्मचारी भाग ले सकेंगे। पंजाब के खेल निदेशक हरप्रीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड की ओर से वर्ष 2026-27 के सत्र में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।