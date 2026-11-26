जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में वीरवार को शहर के रिटायर्ड डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क कांग्रेस में शामिल हो गए।

सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लकी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव वसीम मीर भी उपस्थित रहे। चरणजीत सिंह विर्क के कांग्रेस में शामिल होने को आगामी नगर निगम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।