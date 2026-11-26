जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा जिले में स्थित नथुवाला जदीद गांव में आम आदमी पार्टी की 'खुशहाली पंजाब रैली' के आयोजन स्थल पर एक हादसा हो गया। रैली शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर लगी एक कॉफ मशीन अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गई। हादसे में मशीन का एक टुकड़ा हवा में तेजी से उछल मौजूद एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।

यह हादसा उस समय हुआ जब पार्टी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन कर रही थी। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायक, हलका इंचार्ज और प्रत्याशी उपस्थित होने वाले हैं।