जागरण संवाददाता, लुधियाना। हरियाणवी सिंगर काशीनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लुधियाना पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में काशीनाथ समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सिंगर ने लाइव स्टेज शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए गए थे।

शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव टंडन की शिकायत पर थाना पुलिस ने 25 नवंबर को बीएनएस की धारा 299 के तहत मुकदमा नंबर 315 दर्ज किया है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजीव टंडन ने एक अक्टूबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में काशीनाथ माता पार्वती और भगवान गणेश के संबंध में विवादित टिप्पणी करता दिखाई दे रहा है। शिकायत में ‘दल पंथ बाबा बुड्ढा दल’ फेसबुक पेज पर प्रताप सिंह की ओर से अपलोड किए गए एक अन्य वीडियो का भी उल्लेख किया गया है।