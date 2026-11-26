संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा शहर की तांगे वाली गली में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 70 वर्षीय बुजुर्ग कुलदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान बुजुर्ग के पेट में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया, वहीं परिवार में मातम छा गया।

परिवार के सदस्यों ने बुजुर्ग कुलदीप सिंह के बेटे हैप्पी पर ही हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि हैप्पी नशे का आदी था और अक्सर अपने पिता से पैसों की मांग करता रहता था। पैसे नहीं मिलने पर वह पिता के साथ विवाद करता था।