रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में जमीन अधिग्रहण और प्रॉपर्टी सौदों में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब सेक्शन-11 की अधिसूचना जारी होने के बाद हुई 800 से अधिक जमीनों की रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड मांगा है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से मांगे गए रिकॉर्ड में एयरोसिटी के विस्तार के लिए विकसित किए जा रहे एयरो ट्रोपोलिस और न्यू चंडीगढ़ के इको सिटी-3 में हुए जमीन सौदे प्रमुख रूप से शामिल हैं।

जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जमीनों की खरीद-फरोख्त निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई या नहीं। गमाडा के भूमि अधिग्रहण अधिकारी रोहित जिंदल ने बताया कि ईडी ने सेक्शन-11 की अधिसूचना जारी होने के बाद हुई रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड मांगा है। इसके लिए संबंधित तहसीलदारों को विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जुटाकर अगले सप्ताह तक जांच एजेंसी को भेजने की उम्मीद है।

अधिकारियों के अनुसार, सेक्शन-11 की अधिसूचनाएं जारी होने के बाद करीब 800 रजिस्ट्रियां हुई हैं। इनमें एयरो ट्रोपोलिस के ब्लॉक ई, एफ, जी और एच तथा इको सिटी-3 की जमीनों से संबंधित सौदों की संख्या काफी अधिक बताई जा रही है। ईडी इन सौदों की जांच कर यह पता लगाएगा कि संबंधित जमीनों की रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर की अनुमति ली गई थी या नहीं। यदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो संबंधित लेनदेन की कानूनी स्थिति भी जांच के दायरे में आ सकती है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि टीला कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कीर्ति साधु बस और अर्चना झा नियंत्रित करती थीं, गमाडा और पुडा भवन परिसर से काम कर रही थी तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों के साथ समन्वय में काम कर रही थी। कंपनी की भूमिका अधिग्रहण अवार्ड और मुआवजे की प्रक्रिया में भी जांची जा रही है।