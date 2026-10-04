पंजाब में पराली जलाने पर लगेगी रोक, 125 ड्रोन करेंगे निगरानी; 12 हजार अधिकारी और प्रोटेक्शन फोर्स भी तैनात

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब सरकार ने साल 2026 में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए योजना तैयार की है। इस बार खेतों में जलने वाली पराली की निगरानी के लिए जमीन के साथ आसमान से भी नजर रखी जाएगी। राज्य में पहली बार 125 ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 12 हजार नोडल अधिकारी और 1200 सदस्यीय पराली संरक्षण दल भी गांवों और खेतों में सक्रिय रहेगा।

पंजाब सरकार ने पिछले वर्ष की आग की घटनाओं के आधार पर छह जिलों के 23 गांवों को विशेष रूप से हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित किया है। इनमें संगरूर, तरनतारन, मोगा, फिरोजपुर, मुक्तसर और मानसा शामिल हैं। इन गांवों में वर्ष 2025 के दौरान 10 से अधिक बार पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थीं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार, ड्रोन राज्य में पहुंच चुके हैं और जल्द ही निगरानी के लिए लगाए जाएंगे। इनसे खास तौर पर दोपहर तीन बजे से रात 9 बजे तक निगरानी की जाएगी। इस अवधि में खेतों में पराली जलाने की घटनाएं अधिक होने की आशंका रहती है।