VIP दिखने की चाहत ने पहुंचाया हवालात, तरनतारन में सुरक्षा पाने के लिए अपने ही घर पर चलवाई गोलियां

संवाद सूत्र, भिखीविंड। VIP दिखने की चाहत में सुरक्षा लेने के लिए अपने ही घर पर दोस्त से गोलियां चलवाने का मामला सामने आया है। तरनतारन पुलिस ने जांच के बाद भिखीविंड निवासी मनजीत सिंह और उसके दोस्त सुरिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गोली चलाने में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवाल्वर को भी कब्जे में ले लिया है।

पुलिस के अनुसार, दो अक्तूबर को भिखीविंड निवासी मनजीत सिंह के घर पर गोलियां चली थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर परविंदर सिंह भुल्लर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनाक्रम को लेकर संदेह हुआ।

जिसके बाद पुलिस ने मामले की बारीकी से पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान मौके से गोली का एक खाली खोल बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से मिले खोल का मिलान गोली चलाने में इस्तेमाल किए गए रिवाल्वर से किया। जांच में सामने आया कि गोलियां लाइसेंसी रिवाल्वर से ही चलाई गई थीं।

पुलिस ने रिवाल्वर और मौके से बरामद खाली खोल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के पीछे सुरक्षा लेने के अलावा कोई अन्य कारण तो नहीं था।