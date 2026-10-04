VIP दिखने की चाहत ने पहुंचाया हवालात, तरनतारन में सुरक्षा पाने के लिए अपने ही घर पर चलवाई गोलियां
भिखीविंड में सुरक्षा लेने के लिए मनजीत सिंह ने दोस्त से घर पर गोलियां चलवाईं। पुलिस जांच में साजिश सामने आने पर दोनों गिरफ्तार हुए। मामले में रिवाल्वर बरामद हुई।
HighLights
वीआईपी दिखने की चाहत में घर पर गोलियां चलवाईं।
तरनतारन पुलिस ने मनजीत सिंह और दोस्त को किया गिरफ्तार।
सुरक्षा पाने की साजिश में लाइसेंसी रिवाल्वर का इस्तेमाल।
संवाद सूत्र, भिखीविंड। VIP दिखने की चाहत में सुरक्षा लेने के लिए अपने ही घर पर दोस्त से गोलियां चलवाने का मामला सामने आया है। तरनतारन पुलिस ने जांच के बाद भिखीविंड निवासी मनजीत सिंह और उसके दोस्त सुरिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गोली चलाने में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवाल्वर को भी कब्जे में ले लिया है।
पुलिस के अनुसार, दो अक्तूबर को भिखीविंड निवासी मनजीत सिंह के घर पर गोलियां चली थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर परविंदर सिंह भुल्लर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनाक्रम को लेकर संदेह हुआ।
जिसके बाद पुलिस ने मामले की बारीकी से पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान मौके से गोली का एक खाली खोल बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से मिले खोल का मिलान गोली चलाने में इस्तेमाल किए गए रिवाल्वर से किया। जांच में सामने आया कि गोलियां लाइसेंसी रिवाल्वर से ही चलाई गई थीं।
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जांच में सामने आई साजिश
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच आगे बढ़ने पर सामने आया कि मनजीत सिंह ने कथित तौर पर सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से अपने दोस्त सुरिंदर सिंह के साथ मिलकर घर पर गोली चलाने की योजना बनाई थी। दोनों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए लाइसेंसी रिवाल्वर का इस्तेमाल किया।
पुलिस ने रिवाल्वर और मौके से बरामद खाली खोल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के पीछे सुरक्षा लेने के अलावा कोई अन्य कारण तो नहीं था।
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एसएसपी के आदेश पर दोनों गिरफ्तार
डीएसपी ने बताया कि मनजीत सिंह, भिखीविंड निवासी भजन सिंह का बेटा है, जबकि सुरिंदर सिंह सुजान सिंह का बेटा है और पहुविंड का रहने वाला है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर परविंदर सिंह भुल्लर की ओर से की गई।
एसएसपी सुरेंद्र लांबा के आदेश पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाइसेंसी रिवाल्वर को कब्जे में लेकर उसके लाइसेंस और हथियार के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है।
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