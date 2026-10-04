पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले परगट सिंह ने अंबिका सोनी से मुलाकात कर की अहम मुद्दों पर चर्चा

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) की कमान संभालने जा रहे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पारी के आगाज से पहले पार्टी के वरिष्ठ दिग्गजों का मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया है।

इसी क्रम में उन्होंने रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। परगट सिंह ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि अंबिका सोनी के साथ पंजाब कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर सार्थक बातचीत हुई और उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद लिया।

बिका सोनी से दिल्ली में की मुलाकात अंबिका सोनी कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय तक पार्टी संगठन व केंद्र की राजनीति में सक्रिय रही हैं। वह पंजाब से राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। कांग्रेस की मौजूदा केंद्रीय समितियों में भी उनका नाम शामिल है।

2 अक्टूबर को संभाली थी कमान परगट सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने दो अक्टूबर को अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग के इस्तीफे के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह पूर्व भारतीय हाकी कप्तान और ओलंपियन हैं। वह पंजाब सरकार में शिक्षा एवं खेल मंत्री भी रह चुके हैं।