दिल्ली पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नए 'सरदार', नई पारी से पहले परगट सिंह ने मनमोहन सिंह की पत्नी से लिया आशीर्वाद

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए सरदार बने पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान परगट सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने से पहले दिल्ली में एक खास शख्स के परिवार से आशीर्वाद लिया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद परगट सिंह रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे।

डॉ. मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर से बातचीत करते हुए परगट सिंह। अनुभव व विरासत को साथ लेकर चलेंगे परगट सिंह परगट के इस कदम को महज शिष्टाचार मुलाकात से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। कांग्रेस की पंजाब में नई टीम और नई रणनीति के बीच उनका यह संदेश भी अहम माना जा रहा है कि संगठन की नई पारी में वरिष्ठों की विरासत और अनुभव को साथ लेकर चला जाएगा। खासकर ऐसे समय में जब पंजाब कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी से जूझती रही है और परगट को सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की चुनौती मिली है।