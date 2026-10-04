पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम! पाकिस्तान से भेजी AK-47 और दो हैंड ग्रेनेड रिकवर, अमृतसर में एक तस्कर अरेस्ट
अमृतसर देहाती पुलिस ने अवैध हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी।
AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए।
गिरफ्तार तस्कर के पाकिस्तान और विदेशी ताकतों से लिंक मिले।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। त्यौहारों से पहले पंजाब की अमन शांति को खराब करने की पाकिस्तान व विदेश में बैठी ताकतों की कोशिश को अमृतसर रूरल पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अमृतसर देहाती पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ दिया है। पुलिस टीम ने इस कार्रवाई में हथियारों की खेप के साथ तस्कर को भी अरेस्ट किया है।
डीजीपी पंजाब गौरव यादव की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार अमृतसर रूरल पुलिस ने AK 47 राइफल, उसकी मैगजीन, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और दो खतरनाक हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड का मिलने से सुरक्षा एजेंसियां स्तर्क हो गई हैं।
पकड़े गए आरोपी की पहचान बब्बा पुत्र भोला सिंह निवासी चीमा खुर्द थाना सराए अमानत खां जिला तरनतारन के तौर पर हुई है। मामले की शुरुआती जांच में विदेशी ताकतों के लिंक सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी विदेश में बैठे देश विरोधी ताकतों के संपर्क में था।
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पुलिस की तरफ से रिकवर हथियार।
पाकिस्तान से आयी खेप
शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ है कि ये खेप पाकिस्तान से सरहद पार करवा भारत भेजी गई थी। इस रिकवरी के बाद अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ असला एक्ट (आर्म्स एक्ट) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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लिंक खंगालने में जुटी पुलिस
पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। आरोपी के पूरे नेटवर्क की अगली और पिछली कड़ियों का पता लगाया जा सके। पुलिस यह जानने में जुटी है कि यह हथियार किसे सप्लाई किए जाने थे और इसके पीछे क्या बड़ी वारदात अंजाम देने की योजना थी। डीजीपी गौरव यादव ने स्पष्ट किया है कि पंजाब की अमन शांति को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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