2027 चुनाव में पंजाब कांग्रेस का कौन होगा CM फेस? सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान, सस्पेंस से उठाया पर्दा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने शनिवार को पार्टी की चुनावी रणनीति और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्थिति एक बार फिर स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और चुनाव से पहले किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि चुनाव सभी को साथ लेकर लड़ा जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले जनता का जनादेश हासिल किया जाएगा और उसके बाद पार्टी के नेता मिलकर आगे की जिम्मेदारियां तय करेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी एक नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे करके चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी।

पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में परगट सिंह की नियुक्ति के बाद पायलट का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अलग-अलग नेताओं के बीच गुटबाजी हावी है। पायलट इससे पहले भी चंडीगढ़ दौरे के दौरान पर कह चुके हैं कि पंजाब का चुनाव कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा।