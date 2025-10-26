पंजाब में धड़ल्ले से चल रही पराली, इस सीजन में अब तक 561 मामले आए सामने

जागरण संवाददाता, पटियाला। राज्य में पराली जलाने के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को राज्य में 49 नए मामले सामने आए। इस सीजन में अब तक राज्य में कुल 561 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामले करीब 68 प्रतिशत कम आए हैं। पिछले वर्ष पराली जलाने के 25 अक्टूबर 2024 तक 1749 मामले सामने आए थे, जबकि 25 अक्टूबर 2023 तक 2704 मामले सामने आए थे। इस बार तरनतारन सबसे अधिक पराली जलाने 175 और अमृतसर 135 मामले आए हैं। अन्य जिलों में भी पराली के मामले आ रहे हैं।

सख्ती का असर: 215 एफआइआर दर्ज पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक कुल 215 एफआइआर दर्ज की गई है। 230 किसानों की जमीन की रेड एंट्री की गई है। इससे अब इन किसानों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।