डिजिटल डेस्क, पटियाला। पंजाब में नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकार ने 28 नवंबर, शनिवार, को तीन नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, यह निर्णय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत लिया गया है।

सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, यह छुट्टी पटियाला नगर निगम, बाघापुराना नगर परिषद और धर्मकोट नगर परिषद के चुनावी क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। इन इलाकों में होने वाले आम और उपचुनाव के चलते मतदान के दिन सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।