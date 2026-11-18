जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला नगर निगम के 30 वार्डों में होने वाले पुनः चुनाव के बीच राज्य चुनाव आयोग ने पटियाला शहरी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अजीत पाल सिंह कोहली को आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने विधायक से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

वहीं, नोटिस मिलने की जानकारी सामने आने के बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोई मंशा नहीं थी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 15 नवंबर को पटियाला के वार्ड नंबर 33 में कुछ विकास कार्यों की घोषणा किए जाने का मामला उसके नोटिस में आया था। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा मामला मानते हुए विधायक को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।