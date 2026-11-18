जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शारजाह से आए दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। इंडिगो की उड़ान से आए इन यात्रियों की जांच की गई। संदिग्धों के फोन से इमिग्रेशन जांच के दौरान नशे की गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध फोटो-वीडियो मिले। इसके अलावा एक डायरी भी मिली है। जिसके बाद इस मामले को NCB को सौंप दिया गया है।

घटना 17 नवंबर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 17 नवंबर की रात शारजाह से इंडिगो की उड़ान संख्या 6इ-1428 के यात्रियों की इमिग्रेशन क्लीयरेंस चल रही थी। फ्लाइट से दो संदिग्ध अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुए। इमिग्रेशन जांच के दौरान दोनों ही आरोपियों पर शक हुआ।