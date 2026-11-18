'गोल्डी ढिल्लों एक मामूली चोर है', अमिताभ बच्चन को धमकी देने वाले गैंगस्टर पर लॉरेंस गैंग भड़का
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोल्डी ढिल्लों को अमिताभ बच्चन को धमकी देने पर आड़े हाथों लिया।
HighLights
गोल्डी ढिल्लों को अमिताभ बच्चन धमकी पर लॉरेंस गैंग ने लताड़ा।
गैंग ने ढिल्लों को मामूली चोर और पुलिस का मुखबिर बताया।
जर्मनी में ढिल्लों पर हमले का दावा, हत्या का आरोप भी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडा हैंडलर मन्ना ब्रैम्पन और मैड्रिड में उसके साथी मनदीप स्पेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया।
इस बयान में दोनों ने बताया कि इस साल जनवरी में उन्होंने गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पर जर्मनी में हमला किया था, लेकिन वह किसी तरह से वहां से बच निकला।
अमिताभ बच्चन को धमकी देने पर की अलोचना
मन्ना ब्रैम्पटन और मनदीप स्पेन का यह बयान अभिनेता अमिताभ बच्चन को धमकी देने वाली गोल्डी ढिल्लों की सोशल मीडिया पोस्ट के ठीक एक दिन बाद सामने आया है।
दोनों ने ढिल्लों की कड़ी अलोचना करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन को निशाना बनाने की बात कहकर वह सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है। उन्होंने ढिल्लों पर अमृतसर में LGBTQ+ इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या करने का भी आरोप लगाया।
'बच्चन को निशाना बनाने की हैसियत नहीं'
सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों गैंगस्टरों ने गोल्डी ढिल्लों की हैसियत पर सवाल उठाते हुए कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कहा कि ढिल्लों जर्मनी के एक रेस्तरां में बर्तन धोकर अपना गुजारा करता था और उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह अमिताभ बच्चन या उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचा सके।
1984 के सिख-विरोधी दंगों का बदला लेने के ढिल्लों के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने इसे सिर्फ ध्यान खींचने की एक हताश कोशिश बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि ढिल्लों पंजाब का एक मामूली चोर और 'चिट्टा' (हेरोइन) बेचने वाला अपराधी है, जिसके खिलाफ ड्रग्स तस्करी और केबल तार चोरी करने तक के कई मामले दर्ज हैं।
जर्मनी में हुए हमले का किया खुलासा
जनवरी में जर्मनी में हुए हमले का जिक्र करते हुए ब्रैम्पटन और स्पेन ने कहा कि ढिल्लों हमेशा हथियारों की बड़ी-बड़ी डींगें हांकता है।
लेकिन हमले के वक्त उसके पास आत्मरक्षा के लिए सिर्फ एक चाकू था। उनके मुताबिक, वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और बाद में देश छोड़कर फरार हो गया।
पूर्व साथियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही कनाडा में तीन हत्याएं और 20 से 25 बार फायरिंग की वारदातों को अंजाम देकर ढिल्लों को अंडरवर्ल्ड में पैर जमाने और नाम बनाने में मदद की थी।
गोल्डी को बताया पुलिस का मुखबिर
अंडरवर्ल्ड में ढिल्लों की साख को बड़ा झटका देते हुए ब्रैम्पटन और स्पेन ने उसे पुलिस का मुखबिर करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ढिल्लों अपने गुर्गों से अपराध करवाता था और फिर खुद पुलिस को मुखबिरी कर उन्हें गिरफ्तार करवा देता था, जबकि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन वारदातों का श्रेय खुद ले लेता था।
दोनों ने ढिल्लों को दुनिया के किसी भी देश में आमने-सामने आने की खुली चुनौती दी है और युवाओं को उसके साथ न जुड़ने की चेतावनी दी है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हुआ गोल्डी ढिल्लों?
सूत्रों के मुताबिक इस पोस्ट से यह बात लगभग साफ हो गई है कि ढिल्लों ने लॉरेंस गैंग से अपना नाता तोड़ लिया है। सोमवार को अमिताभ बच्चन के खिलाफ की गई अपनी पोस्ट में ढिल्लों ने लॉरेंस बिश्नोई का कहीं जिक्र नहीं किया, जबकि उसने रॉकी पुर्तगाल और सुमन जर्मनी समेत कई अन्य गुर्गों के नाम लिए थे।
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