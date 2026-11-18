डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडा हैंडलर मन्ना ब्रैम्पन और मैड्रिड में उसके साथी मनदीप स्पेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया।

इस बयान में दोनों ने बताया कि इस साल जनवरी में उन्होंने गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पर जर्मनी में हमला किया था, लेकिन वह किसी तरह से वहां से बच निकला।

अमिताभ बच्चन को धमकी देने पर की अलोचना

मन्ना ब्रैम्पटन और मनदीप स्पेन का यह बयान अभिनेता अमिताभ बच्चन को धमकी देने वाली गोल्डी ढिल्लों की सोशल मीडिया पोस्ट के ठीक एक दिन बाद सामने आया है।

दोनों ने ढिल्लों की कड़ी अलोचना करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन को निशाना बनाने की बात कहकर वह सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है। उन्होंने ढिल्लों पर अमृतसर में LGBTQ+ इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या करने का भी आरोप लगाया।

'बच्चन को निशाना बनाने की हैसियत नहीं' सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों गैंगस्टरों ने गोल्डी ढिल्लों की हैसियत पर सवाल उठाते हुए कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कहा कि ढिल्लों जर्मनी के एक रेस्तरां में बर्तन धोकर अपना गुजारा करता था और उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह अमिताभ बच्चन या उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचा सके।

1984 के सिख-विरोधी दंगों का बदला लेने के ढिल्लों के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने इसे सिर्फ ध्यान खींचने की एक हताश कोशिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ढिल्लों पंजाब का एक मामूली चोर और 'चिट्टा' (हेरोइन) बेचने वाला अपराधी है, जिसके खिलाफ ड्रग्स तस्करी और केबल तार चोरी करने तक के कई मामले दर्ज हैं। जर्मनी में हुए हमले का किया खुलासा जनवरी में जर्मनी में हुए हमले का जिक्र करते हुए ब्रैम्पटन और स्पेन ने कहा कि ढिल्लों हमेशा हथियारों की बड़ी-बड़ी डींगें हांकता है। लेकिन हमले के वक्त उसके पास आत्मरक्षा के लिए सिर्फ एक चाकू था। उनके मुताबिक, वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और बाद में देश छोड़कर फरार हो गया। पूर्व साथियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही कनाडा में तीन हत्याएं और 20 से 25 बार फायरिंग की वारदातों को अंजाम देकर ढिल्लों को अंडरवर्ल्ड में पैर जमाने और नाम बनाने में मदद की थी। गोल्डी को बताया पुलिस का मुखबिर अंडरवर्ल्ड में ढिल्लों की साख को बड़ा झटका देते हुए ब्रैम्पटन और स्पेन ने उसे पुलिस का मुखबिर करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ढिल्लों अपने गुर्गों से अपराध करवाता था और फिर खुद पुलिस को मुखबिरी कर उन्हें गिरफ्तार करवा देता था, जबकि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन वारदातों का श्रेय खुद ले लेता था।