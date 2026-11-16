'बुलेटप्रूफ केबिन भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे', गैंगस्टर गोल्डी के निशाने पर अमिताभ और अभिषेक बच्चन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बच्चन परिवार को निशाना बनाने की धमकी दी है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डी ढिल्लों ने सोमवार को फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उसने दावा किया कि मुंबई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किए जाने से उसके गिरोह की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि गिरफ्तारियां उनके किसी भी कथित हमले की योजना को रोक नहीं सकती हैं। कोई भी बुलेटप्रूफ ग्लास उन्हें नहीं बचा पाएगा।

मुंबई में 200 गुर्गे मौजूद होने का दावा गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान विकास ठाकुर और दीपक सिंह के रूप में बताई। उसने दावा किया कि दोनों केवल उसके गुट से जुड़े हैं और उनका किसी दूसरे गैंग से कोई संबंध नहीं है।

ढिल्लों ने यह भी दावा किया कि मुंबई में उसके 200 अन्य गुर्गे मौजूद हैं और वे अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी से उसके नेटवर्क की गतिविधियां रुकने वाली नहीं हैं।

बुलेटप्रूफ केबिन में भी मारने की धमकी पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का नाम लेते हुए उन्हें सीधे धमकी दी। उसने कहा कि दोनों चाहे कितने भी बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें या सुरक्षा के कितने भी इंतजाम कर लें, उन्हें उन्हीं केबिन के अंदर मार दिया जाएगा।

गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया। उसने दावा किया कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को उनकी पहचान या वे दुनिया के किसी भी देश में रहते हों, ढूंढकर निशाना बनाया जाएगा।

अमिताभ बच्चन ने पोस्ट शेयर की सोशल मीडिया X (ट्विटर) पर अमिताभ बच्चन की दो शब्दों वाली पोस्ट ने फैंस के बीच अटकलें तेज कर दी हैं। अमिताभ बच्चन ने पोस्ट में लिखा 'बच गए'। मेगास्टार को जवाब देते हुए कई लोगों ने उनसे इन शब्दों के पीछे का संदर्भ बताने को कहा है। इस पोस्ट को 1.3 मिलियन इम्प्रेशन मिले हैं और इस पर कई रीट्वीट और प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट को विदेश में बैठे एक गैंगस्टर से जुड़े दो कथित शार्पशूटरों की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा है।