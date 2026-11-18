रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की PhD पूरी होने के साथ ही भगवंत मान मंत्रिमंडल में डाक्टर की उपाधि वाले मंत्रियों की संख्या चार हो गई है। अब तक मंत्रिमंडल में तीन मंत्री चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जबकि हरभजन सिंह ने राजनीति और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच अपनी अकादमिक यात्रा जारी रखते हुए पीएचडी हासिल की है।

अब हरभजन सिंह ईटीओ का नाम भी इस सूची में शामिल हो गया है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से पीएचडी पूरी की है। उनका शोध डा बीआर आंबेडकर और पंजाब में दलितों के मानवाधिकारों पर केंद्रित रहा। इस तरह मंत्रिमंडल में डाक्टर की उपाधि वाले चार मंत्री हो गए हैं। हालांकि इनमें तीन मेडिकल पेशे से हैं, जबकि हरभजन सिंह ने पीएचडी के आधार पर डाक्टरेट की उपाधि हासिल की है।

उन्होंने वर्ष 2017 में पीएचडी के लिए पंजीकरण करवाया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मालेरकोटला से विधायक मोहम्मद जमील उर रहमान भी पीएचडी धारक हैं। उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से वर्ष 2016 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। उनका शोध गुरु नानक देव जी के वंशजों पर केंद्रित था। उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रजिया सुल्ताना को हराकर जीत हासिल की थी।

पूर्व IPS अधिकारी का नाम भी शामिल इस सूची में पूर्व आईपीएस अधिकारी और अमृतसर नॉर्थ के पूर्व विधायक रहे कुंवर विजय प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है। उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से वर्ष 2010 में पुलिस प्रशासन विषय में पीएचडी हासिल की थी। वह राजनीति में आने से पहले पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने नवंबर 2026 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

इस तरह हरभजन सिंह ईटीओ, चरणजीत सिंह चन्नी, मोहम्मद जमील उर रहमान और कुंवर विजय प्रताप सिंह पंजाब की राजनीति के ऐसे चार प्रमुख चेहरे हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। इनमें हरभजन सिंह और चन्नी ने राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, जबकि जमील उर रहमान और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने राजनीति में आने से पहले ही डाक्टरेट हासिल कर ली थी।