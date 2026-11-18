डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम शुष्क होने के कारण राज्य के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। आज भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। लेकिन मौसम विभाग ने कल से धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले कुछ दिन राज्य के कई जिलों में धुंध का असर देखने को मिलेगा।

मंगलवार राज्य के औसत तापमान में हल्की बढ़ौतरी देखने को मिली। लेकिन अधिकतम व न्यूनतम औसत तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। लेकिन मंगलवार अचानक दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की स्थिति बिगढ़ती हुई दिखी। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे अधिक बुरे हालात खन्ना और अमृतसर में देखने को मिले हैं, जहां औसत AQI 200 से अधिक दर्ज किया गया है। जानें पंजाब के शहरों में AQI की स्थिति-