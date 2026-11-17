डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आई वोटर लिस्ट की तुलना में, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के नए ड्राफ्ट (SSR IDR) में चुनाव वाले तीन राज्यों- उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वोटरों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि, चुनाव वाले चौथे राज्य पंजाब में वोटरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सबसे ज्यादा नए वोटर उत्तराखंड में जुड़े हैं। यहां वोटरों की संख्या 1.19 लाख (1.66%) बढ़कर 71.58 लाख से 72.78 लाख हो गई है। मणिपुर में 33,737 नए वोटर (1.72%) जुड़े, जिससे वहाँ कुल वोटर 19.60 लाख से बढ़कर 19.94 लाख हो गए। गोवा में 31,815 वोटर (3.01%) बढ़े, और वहां कुल संख्या 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख हो गई है।