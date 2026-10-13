पंजाब चुनाव से पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इन 4 स्टेप्स में चेक करें अपना नाम; हटाए जा चुके वोटर्स के पास क्या है ऑप्शन?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान पंजाब विशेष गहन पुररीक्षण (SIR) में सामने आया कि चुनाव में 21461043 के मुकाबले 20100727 मतदाता ही वोट कर पाएंगे।

चुनाव आयोग ने सोमवार को विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में पंजाब के लोगों के सामने यह चिंता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। यदि किसी कारणवश नाम कट गया है तो अब विकल्प के तौर पर क्या है। इस तरह के सभी डाउट्स को हम इस आर्टिकल के जरिए क्लियर करेंगे।

SIR में कैसे चेक करें नाम? विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नाम चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पंजाब की आधिकारिक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप-बाय-स्टेप नाम जानने का पूरा प्रोसीजर: पहला स्टेप: सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में पंजाब चुनाव आयोग की वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in ओपन करें। (वेबसाइट पर जाने के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।) दूसरा स्टेप: बीच में 'फाइनल रोल: 2026 पर क्लिक' करें। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। नीचे इमेज में देखें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नई विंडो या ब्रॉउजर खुलेगा। जिसमें स्टेट, रिवीजन का साल, रोल टाइप पहले से भरा मिलेगा। आपको जिला, विधानसभा हलका और लैंग्वेज चुननी है। तीसरा स्टेप: थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद पार्ट नंबर और पार्ट नाम भी पर सिलेक्ट करना होगा। ओल सिलेक्ट भी कर सकते हैं और सिंगल भी। इसके बाद फिर कैप्चा लिखना है और डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है। आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।