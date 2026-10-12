पंजाब में SIR के बाद 13.60 लाख मतदाता घटे, फाइनल सूची में 2.01 करोड़ वोटर दर्ज; जानिए आपके नाम का क्या हुआ

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 9 जून 2026 तक राज्य में 2,14,61,043 पंजीकृत मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में इनकी संख्या 2,01,00,727 रह गई है। इस तरह शुरुआती आंकड़े के मुकाबले पंजाब में कुल 13,60,316 मतदाता कम हुए हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इतने सभी नाम जांच के बाद काटे गए हैं। पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के विवरण का सत्यापन, नामों का मिलान और दावे-आपत्तियों का निपटारा किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा के अनुसार, 13 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1,93,94,435 मतदाता थे। इसके मुकाबले अंतिम सूची में 7,06,292 मतदाता बढ़े हैं।

पुनरीक्षण के दौरान 7,97,263 नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। वहीं, नोटिस जारी किए गए 35,49,036 मतदाताओं में से जांच और कारण सहित आदेश के बाद 86,038 को अयोग्य घोषित किया गया। इसलिए शुरुआती सूची और अंतिम सूची के बीच आए अंतर को केवल काटे गए नामों की संख्या के रूप में देखना सही नहीं होगा।

दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया तथा सत्यापन के बाद अंतिम सूची में संख्या बढ़कर 2,01,00,727 हो गई। इस तरह ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 3.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन नौ जून के आंकड़े की तुलना में कुल संख्या अब भी 13,60,316 कम है।