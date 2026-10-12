CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने दायर की याचिका, SIR पर राहुल गांधी ने छेड़ी कानूनी जंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राहुल गांधी और INDI ब्लॉक के नेताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता हैं। वहीं उनके साथ अन्य नेताओं का नाम भी शामिल है।

CJI सूर्यकांत द्वारा उनसे मिलने से इनकार करने और कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहने के कुछ घंटों बाद, INDI गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान हजारों कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ दिया।

भारी भीड़ के चलते राहुल गांधी समय सीमा से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए, इसलिए वकील एस. प्रसन्ना से उनका याचिका दायर की है। राहुल गांधी को 4.30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचना था। राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता विपक्ष की ओर से दायर की गई याचिका में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एम. ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले और ई. टी. मोहम्मद बशीर याचिकाकर्ता हैं। इस याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता राहुल गांधी है।

10 विपक्षी पार्टियों के 11 नेता याचिकाकर्ता नाम पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस (INC) मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस (INC) सौगत राय तृणमूल कांग्रेस (TMC) अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी (SP) तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) संजय राउत शिवसेना UBT एम. ए. बेबी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M) डी. राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) (NCP-SP) ई. टी. मोहम्मद बशीर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) विपक्षी नेताओं ने निकाला मार्च याचिका दायर करने से पहले राहुल गांधी और INDI ब्लॉक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, राजद नेता तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और नेताओं के समर्थक मौजूद रहे। इस मार्च को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लीड किया। इस मार्च में नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में छात्र संगठन और वकील भी शामिल हुए। मार्च से पहले राहुल गांधी ने इसे शिव की बारात बताया था। और कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्च में शामिल हों।

विपक्ष के मार्च में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, देश तभी बचेगा जब बीजेपी को हटाया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मार्च के दौरान कहा, लोकतंत्र की रक्षा किसी भी राजनीति से ऊपर है। नागरिकों से उनके वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है।

विपक्षी नेताओं ने किया प्रदर्शन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और INDI गठबंधन के अन्य नेता बस में सवार होकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शुरू करने के लिए आगे बढ़े। विपक्षी नेता एक ट्रक पर सवार होकर भी आगे बढ़े। ट्रक पर राहुल के साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और अन्य INDI ब्लॉक नेता रहे।

वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर पैदल मार्च भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। सीजेआई ने मिलने से किया था इनकार बता दें कि विपक्ष ने रविवार को मार्च के बाद सीजेआई सूर्यकांत से मिलने के लिए समय मांगा था। लेकिन सीजेआई ने विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। सीजेआई ने विपक्ष से याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।

सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार करने पर कहा, मुझे कल बैठक के अनुरोध के संबंध में एक पत्र मिला था, और मैंने कल रात ही उसका जवाब दे दिया था, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया गया था जिनकी वजह से मैं मिल नहीं पाऊंगा।