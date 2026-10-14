पंजाब में SIR पर घमासान, सुनील जाखड़ का दावा, आप-कांग्रेस ने बैठक में सहमति और बाहर विरोध का दिखाया दोगलापन

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने आज पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा से मुलाकात की। बाद में सीईओ कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए जाखड़ ने कहा कि जो राजनीतिक दल, चाहे वह कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, देश के विभिन्न इलाकों खासकर दिल्ली में चुनाव आयोग की SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्हीं दलों के पंजाब के नेताओं ने पंजाब में हाल ही में संपन्न हुई एसआईआर को लेकर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। जाखड़ ने कहा कि आज उन्होंने सीईओ पंजाब से मुलाकात करके एसआईआर के बारे में जानकारी हासिल की और पूछा कि क्या पंजाब में किसी खास तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्योंकि यहां राजनीतिक दलों द्वारा कोई शोर-शराबा नहीं किया गया, जबकि देश के अन्य इलाकों में हुई एसआईआर पर यही पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि सीईओ ने स्पष्ट किया है कि जो प्रक्रिया देश के अन्य राज्यों में अपनाई गई, उसी के तहत पंजाब में भी पूरी प्रक्रिया संपन्न की गई। जाखड़ ने कहा कि यही उनकी हैरानी की वजह है, क्योंकि दिल्ली में हुए प्रदर्शन में पंजाब के भी कई नेता दिखाई दिए, जो वहां लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़का रहे हैं, यह उनका दोगलापन दिखाता है।