डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि जिंसों, दालों, तिलहन और किराना बाजार के नवीनतम भावों का रुझान सामने आ गया है। राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में रोजाना की तरह विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

वहीं, दूसरी और सर्राफा बाजार में सोना चांदी के दामों का गिरना लगातार जारी है। जिसके चलते निवेश्कों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन शादी के सीजन के चलते खरीदारों के लिए ये राहत की बात है। खन्ना मंडी में जहां गेंहू, आटा और चावल के साथ-साथ खल और सरसों के भाव तय हो रहे हैं, वहीं लुधियाना और जालंधर में राजमां चित्रा, विभिन्न दालों, जीरा, धनिया और हल्दी जैसे किराना उत्पादों की कीमतों में कारोबारियों की सक्रियता बनी हुई है। अमृतसर में बासमती और शरबती चावल के साथ-साथ देशी गुड़ व शक्कर के दाम भी दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, बठिंडा मंडी में नरमा कपास, रुई और बिनौला खल के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। समग्र रूप से पंजाब की इन प्रमुख मंडियों में कृषि और खाद्य उत्पादों का यह कारोबार स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिससे किसानों और व्यापारियों को आगामी कारोबारी गतिविधियों में मदद मिलती है।

जिंस / वस्तु भाव (रुपये में) राइसब्रान (खाद्य) ₹215 (प्रति प्वाइंट) राइसब्रान (अखाद्य) ₹213 खल सरसों ₹3800 (प्रति क्विं.) डीओसी राइसब्रान (सफेद) ₹1980 सरसों (टन) ₹31100 सूरजमुखी (टन) ₹30000 गेहूं ₹2850 / ₹2875 आटा (50 किलो) ₹1580 / ₹1590 मैदा ₹1665 / ₹1670 चोकर (45 किग्रा) ₹1260 चोकर (30 किग्रा) ₹850 सूजी (50 किलो) ₹1725 / ₹1730 मक्की बिहार ₹3200 / ₹3220 2. लुधियाना मंडी

3. अमृतसर मंडी जिंस / वस्तु भाव (रुपये में) बासमती (1121 नं.) स्टीम ₹11500 / ₹11600 बासमती (1121 नं.) सेला ₹10200 / ₹10400 शरबती सेला ₹6500 / ₹6700 शरबती स्टीम ₹7500 / ₹7600 चावल (1509) सेला ₹8300 / ₹8400 धान: शरबती ₹3500 / ₹3600 धान: बासमती 1121 ₹5800 / ₹5900 धान (1509) ₹4400 / ₹4500 पीआर-11 चावल ₹6700 / ₹6800 देशी चना ₹8600 / ₹8800 चनादाल ₹9100 / ₹9400 गुड़: देशी पंजाब (क्विं.) ₹5700 / ₹5800 शक्कर देशी ₹5550 / ₹5600 बूरा खांड ₹5500 / ₹5550 4. जालंधर मंडी