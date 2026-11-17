Punjab Mandi Bhav: मंडियों में अनाज-दाल और बासमती के ताजा रेट्स जारी, जानें सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के गिरे दाम
पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में गेहूं, चावल, दालों, किराना और कपास के ताजा बाजार भाव ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के ताजा भाव जारी।
सोना और चांदी के दामों में लगातार गिरावट दर्ज।
शादी के सीजन में खरीदारों को मिली बड़ी राहत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि जिंसों, दालों, तिलहन और किराना बाजार के नवीनतम भावों का रुझान सामने आ गया है। राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में रोजाना की तरह विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
वहीं, दूसरी और सर्राफा बाजार में सोना चांदी के दामों का गिरना लगातार जारी है। जिसके चलते निवेश्कों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन शादी के सीजन के चलते खरीदारों के लिए ये राहत की बात है।
खन्ना मंडी में जहां गेंहू, आटा और चावल के साथ-साथ खल और सरसों के भाव तय हो रहे हैं, वहीं लुधियाना और जालंधर में राजमां चित्रा, विभिन्न दालों, जीरा, धनिया और हल्दी जैसे किराना उत्पादों की कीमतों में कारोबारियों की सक्रियता बनी हुई है। अमृतसर में बासमती और शरबती चावल के साथ-साथ देशी गुड़ व शक्कर के दाम भी दर्ज किए गए हैं।
इसके अलावा, बठिंडा मंडी में नरमा कपास, रुई और बिनौला खल के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। समग्र रूप से पंजाब की इन प्रमुख मंडियों में कृषि और खाद्य उत्पादों का यह कारोबार स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिससे किसानों और व्यापारियों को आगामी कारोबारी गतिविधियों में मदद मिलती है।
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सोना-चांदी के भाव
|धातु / वस्तु
|इकाई
|भाव (रुपये में)
|सोना 24 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,37,700
|सोना स्टैंडर्ड
|प्रति दस ग्राम
|1,37,800
|आभूषण 22 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,28,700
|गिन्नी
|प्रति नग
|1,04,700
|चांदी तेजाबी
|-
|1,78,000
|चांदी सिक्का
|-
|2,02,500
पंजाब की मंडियों में ताजा भाव
1. खन्ना मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|राइसब्रान (खाद्य)
|
₹215 (प्रति प्वाइंट)
|राइसब्रान (अखाद्य)
|
₹213
|खल सरसों
|
₹3800 (प्रति क्विं.)
|डीओसी राइसब्रान (सफेद)
|
₹1980
|सरसों (टन)
|
₹31100
|सूरजमुखी (टन)
|
₹30000
|गेहूं
|
₹2850 / ₹2875
|आटा (50 किलो)
|
₹1580 / ₹1590
|मैदा
|
₹1665 / ₹1670
|चोकर (45 किग्रा)
|
₹1260
|चोकर (30 किग्रा)
|
₹850
|सूजी (50 किलो)
|
₹1725 / ₹1730
|मक्की बिहार
|
₹3200 / ₹3220
2. लुधियाना मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|राजमां चित्रा
|
₹12000 / ₹15500
|अरहर दाल
|
₹13500 / ₹14600
|उड़द साबुत
|
₹11800 / ₹13000
|उड़द धोया
|
₹12000 / ₹12500
|उड़द छिलका
|
₹11700 / ₹13200
|दाल मसूर
|
₹7500 / ₹11500
|चनादाल
|
₹9150 / ₹9450
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|
₹3600
|काबली चना
|
₹9000 / ₹13200
|मूंग साबुत
|
₹9600 / ₹11000
|मूंग धोया
|
₹10500 / ₹12800
|चावल: डीबी सेला
|
₹9600 / ₹9700
|शरबती स्टीम
|
₹7400 / ₹7600
|चावल 1121 सेला
|
₹10200 / ₹10300
|तेल: बिनौला
|
₹16100
|चावल तेल
|
₹14300
|सरसों तेल/बीज
|
₹19300 / ₹20000
|खल: सरसों
|
₹3850 / ₹3950
|खल: बिनौला
|
₹4600 / ₹4700
|डीओसी: मूंगफली
|
₹36500
|जीरा
|
₹29500 / ₹35000
|धनिया
|
₹19000 / ₹22000
|हल्दी
|
₹25200 / ₹29000
|केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम)
|
₹250 / ₹260
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3. अमृतसर मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
₹11500 / ₹11600
|बासमती (1121 नं.) सेला
|
₹10200 / ₹10400
|शरबती सेला
|
₹6500 / ₹6700
|शरबती स्टीम
|
₹7500 / ₹7600
|चावल (1509) सेला
|
₹8300 / ₹8400
|धान: शरबती
|
₹3500 / ₹3600
|धान: बासमती 1121
|
₹5800 / ₹5900
|धान (1509)
|
₹4400 / ₹4500
|पीआर-11 चावल
|
₹6700 / ₹6800
|देशी चना
|
₹8600 / ₹8800
|चनादाल
|
₹9100 / ₹9400
|गुड़: देशी पंजाब (क्विं.)
|
₹5700 / ₹5800
|शक्कर देशी
|
₹5550 / ₹5600
|बूरा खांड
|
₹5500 / ₹5550
4. जालंधर मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|गेहूं दड़ा
|
₹2960 / ₹2970
|चावल परमल कच्चा
|
₹4000 / ₹4100
|चावल परमल सेला
|
₹3900 / ₹4000
|मक्की बिहार
|
₹3200 / ₹3225
|मक्की एमपी
|
₹3025 / ₹3050
|दाल उड़द छिलका
|
₹11600 / ₹13000
|चना देशी छना
|
₹8900 / ₹9000
|दाल चना
|
₹9200 / ₹9400
|काबली चना
|
₹9900 / ₹14000
|राजमां चित्रा (पुणे)
|
₹11700 / ₹13500
|राजमां चित्रा (चीन)
|
₹14300 / ₹14900
|राजमां चित्रा (शर्मीली)
|
₹10300 / ₹10600
|जीरा
|
₹28700 / ₹33000
|धनिया
|
₹18200 / ₹23200
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
₹17500 / ₹18500
|लालमिर्च तेजा
|
₹26000 / ₹29800
|हल्दी इरोड गठ्ठा
|
₹24400 / ₹24600
|हल्दी निजामाबाद
|
₹26000 / ₹28100
|काजू (320 नं.)
|
₹1020 / ₹1040 (प्रति किलो)
|काजू (210 नं.)
|
₹1080 / ₹1120 (प्रति किलो)
|काजू (240 नं.)
|
₹1050 / ₹1060 (प्रति किलो)
|काजू (180 नं.)
|
₹1170 / ₹1180 (प्रति किलो)
|मखाना
|
₹825 / ₹1300 (प्रति किलो)
|गोला
|
₹43000 / ₹48000
5. बठिंडा मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|रुई: जे-34 पंजाब (प्रति मन)
|
₹6630 / ₹6680
|रुई: हरियाणा
|
₹6600 / ₹6650
|रुई: राजस्थान
|
₹6630 / ₹6680
|बिनौला
|
₹4400 / ₹4600
|नरमा कपास नई
|
₹8600 / ₹9000
|खल बिनौला (प्रति क्विं.)
|
₹4400 / ₹4450
|सरसों खल (प्रति क्विं.)
|
₹3900 / ₹3950
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|
₹730
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|
₹1400
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