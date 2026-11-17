राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के किसानों को केंद्र सरकार ने 254.20 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मोहाली जिले के गांव बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा।

इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत लगभग 98 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिससे पंजाब में कृषि विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी।

किसानों के बीच खेतों की मेड़ पर बैठकर संवाद करते हुए उन्होंने यूरिया के विकल्प के रूप में दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 'ग्रीन अमोनिया' के प्रयोग की जानकारी दी। धरती की सेहत बचाने का आह्वान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे दिल्ली के दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के साथ बैठकर नीतियां बनाने में विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने 'ग्रीन अमोनिया' के लाइव डेमोंस्ट्रेशन का अवलोकन किया और बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग कर रही है, जिसके सफल होने पर किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जिस तरह अधिक दवा खाने से इंसान बीमार होता है, उसी तरह अंधाधुंध यूरिया, डीएपी और रासायनिक खादों के उपयोग से 'धरती माता' भी बीमार हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पहले मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्टिंग) कराएं और केवल उतने ही पोषक तत्व डालें, जितनी खेत को जरूरत है।