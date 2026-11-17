रोहित कुमार, चंडीगढ़। राहुल गांधी के मुंह से निकला 'हैलो अंकल अमरिंदर' का संबोधन पंजाब की सियासत में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कभी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रहे और अब भाजपा में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर गांधी परिवार की सार्वजनिक गर्मजोशी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले राहुल गांधी ने उन्हें भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताया और अब सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में उनके साथ राजीव गांधी से जुड़ा पारिवारिक किस्सा साझा किया। हालांकि कैप्टन कांग्रेस में लौटने की संभावना से साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन पिछले छह महीनों में घटनाओं की जिस तरह कड़ियां जुड़ी हैं, उसने पंजाब में सियासी अटकलों को जरूर तेज कर दिया है।

राहुल ने कहा कि उनकी कैप्टन से अच्छी बनती है, वह अच्छे इंसान हैं और उन्हें सैन्य इतिहास की काफी जानकारी है। अपनी बात खत्म करते हुए राहुल ने कैमरे की तरफ देखकर कहा- 'हैलो अंकल अमरिंदर!' राहुल का यह संबोधन इसलिए भी अहम रहा क्योंकि कैप्टन ने कांग्रेस नेतृत्व से गंभीर मतभेदों के बाद पार्टी छोड़ी थी। इसके बावजूद राहुल की टिप्पणी में पुराने व्यक्तिगत रिश्तों की झलक दिखाई दी। इसके बाद 15 अक्टूबर को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भी वापसी की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है।

राहुल ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता को कई बार बहस करते देखा था, लेकिन उन्हें आपस में गंभीर रूप से उलझते हुए केवल एक बार देखा। संयोग से उस समय उनके पिता राजीव गांधी फोन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे।

सोनिया गांधी उनसे कुछ कहना चाह रही थीं और तीन-चार बार अपनी बात दोहरा चुकी थीं, लेकिन राजीव गांधी फोन पर बातचीत में व्यस्त थे। राहुल के मुताबिक, उस समय राजीव तनाव में थे और उन्हें गुस्सा आ गया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई। राहुल ने कैप्टन की तरफ देखते हुए उनसे पूछा कि क्या उन्हें वह घटना याद है।

सामाजिक कार्यक्रम में राजनीति से इनकार कार्यक्रम के बाद कैप्टन से कांग्रेस में वापसी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा- 'नहीं'। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं और इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए। कैप्टन ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी उनकी किताबों के विमोचन के तीन कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं।

भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भी कैप्टन की मौजूदगी को निजी रिश्तों से जोड़ते हुए कहा कि उनके और गांधी परिवार के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ कैप्टन की पुरानी मित्रता के चलते उनका कार्यक्रम में पहुंचना स्वाभाविक था।

2027 के चुनाव से पहले क्यों अहम है यह घटनाक्रम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में कांग्रेस को पंजाब में बड़ी जीत दिलाई थी। हालांकि, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ टकराव और पार्टी नेतृत्व से मतभेद के बाद सितंबर 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और 2022 का चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा। बाद में अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया।

अब कांग्रेस 2027 में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा भी पंजाब में अपना आधार मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में कैप्टन का राजनीतिक अनुभव और राज्य में उनकी पहचान दोनों दलों के लिए अहम हो सकती है। कैप्टन भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की वकालत भी करते रहे हैं।