जागरण संवाददाता, पठानकोट। पंजाब में बढ़ते अपराध, हत्याओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब सड़क पर चलने वाला आम नागरिक भी खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहा। आए दिन हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मंगलवार को पहली बार पठानकोट पहुंचे परगट सिंह ने श्री रविदास मंदिर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार लाचार नजर आ रही है और प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जिस सरकार ने बदलाव और सुरक्षा के बड़े-बड़े वादे किए थे, आज उसी के शासन में लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

परगट सिंह ने दो टूक कहा कि 2027 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जनता के मन में बैठ चुके डर को खत्म करना प्राथमिकता होगी।

दिल्ली से चल रही पंजाब की राजनीति आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए परगट सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता द्वारा नकारे गए लोग पंजाब पर राज कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री की पीली पगड़ी को लेकर भी परगट सिंह ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केवल पीली पगड़ी पहन लेने से कोई भगत सिंह नहीं बन सकता। भगत सिंह बनने के लिए उनके विचारों, सिद्धांतों और बलिदान की भावना को अपनाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के आदर्शों की बराबरी करना आसान नहीं है।